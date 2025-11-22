Frontalcrash bei Hamburg – Schwerverletzter im Auto eingeklemmt

In Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist es am Samstagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurden zwei Menschen schwer verletzt, einer von ihnen musste aus dem Fahrzeug gerettet werden.

Zu dem Unfall kam es gegen 10.10 Uhr auf der Bundesstraße 5. Laut Polizei kollidierten hier zwei Pkw aus bislang ungeklärter Ursache mit hohem Tempo frontal miteinander. Der Rettungsdienst war mit mehreren Fahrzeugen und einem Notarzt im Einsatz.

Geesthacht: Feuerwehr befreit eingeklemmte Person

Eine Person war im Fahrzeug eingeklemmt und musste mit der Rettungsschere befreit werden. Sie und eine weitere Person kamen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Bundesstraße 5 wurde im Bereich Grüner Jäger längere Zeit gesperrt.