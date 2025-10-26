mopo plus logo
Frontalcrash auf regennasser Straße in Tangstedt – zwei Männer schwer verletzt

Der Fahrer und sein Beifahrer wurden schwer verletzt. Foto: Christoph Leimig

  • Tangstedt

Frontalcrash bei Hamburg – zwei Personen schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall im Kreis Stormarn sind am frühen Samstagabend zwei Menschen schwer verletzt worden. Zwei Fahrzeuge waren zuvor frontal miteinander kollidiert. Die Polizei ermittelt.

Zu dem Unfall kam es gegen 17.20 Uhr in der Ortschaft Tangstedt. Dort waren ein Fiat und ein Mercedes auf regennasser Fahrbahn frontal zusammengestoßen. Der Fahrer (21) war in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Straße nach Unfall lange gesperrt

Er und sein Beifahrer kamen schwer verletzt in eine Klinik. Der Unfallort wurde von der Polizei weiträumig abgesperrt. Die Polizei ermittelt, wie es zu dem Unglück kommen konnte. Dazu wurde auch ein Sachverständiger hinzugezogen.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

