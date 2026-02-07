Frontalcrash auf der B5 bei Hamburg

In Geesthacht hat es am Samstagnachmittag gekracht: Auf der B5 stießen ein Opel Corsa und ein BMW frontal zusammen.

Der Unfall ereignete sich gegen 15 Uhr auf der B5 im Bereich Berliner Straße zwischen der Hansastraße und der Abzweigung Runder Berg – die Fahrzeuge waren in entgegengesetzter Richtung unterwegs, erklärt ein Polizeisprecher.

Durch den Zusammenprall wurden drei Menschen leicht verletzt. Für die Bergung der Autos musste die B5 zeitweise komplett gesperrt werden, auch die Feuerwehr war vor Ort im Einsatz. Gegen 17.00 Uhr wurde die Sperrung wieder aufgehoben.

Der BMW blieb nach dem Zusammenstoß auf Gehweg und Grünstreifen liegen, der Opel kam auf der Straße zum Stehen – die Airbags lösten aus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Mittlerweile ist der Unfallort geräumt und wieder befahrbar. (mp)