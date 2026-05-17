Frontalcrash auf Bundesstraße bei Hamburg – zwei Hubschrauber im Einsatz

In Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist es am Sonntagmorgen zu einem schweren Unfall gekommen. Zwei Autofahrer wurden dabei schwer verletzt. Zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz.

Laut einem Sprecher der Rettungsleitstelle wurde gegen 9.25 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 404 gemeldet. Daraufhin rückte ein Großaufgebot an Einsatzkräften zum Unglücksort aus, darunter zwei Rettungshubschrauber. Insgesamt waren rund 30 Kräfte im Einsatz.

Frontalcrash auf Bundesstraße – zwei Schwerverletzte

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge waren dort zwei Pkw frontal miteinander kollidiert. Einer der Fahrer war im Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er kam schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Ein weiterer Verletzter wurde mit dem Rettungswagen transportiert. Die Bundesstraße war voll gesperrt.