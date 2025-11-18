Frontal-Crash im Norden: Fahrer eingeklemmt, Hubschrauber im Einsatz

Schwerer Unfall im Kreis Steinburg: Auf der Elmshorner Straße in Breitenburg sind am späten Dienstagnachmittag zwei Autos frontal zusammengestoßen. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Die Polizei bestätigte gegenüber der MOPO zunächst nur die Kollision zweier Pkw und die Alarmierung des Helikopters. Weitere Informationen zur Anzahl und zum Zustand der Verletzten gab es von dem laufenden Einsatz noch nicht.

Frontal-Crash im Kreis Steinburg: Zwei Verletzte

Laut einem Reporter vor Ort sollen beide Fahrer schwer bis lebensgefährlich verletzt sein. Einer wurde bereits in ein Krankenhaus gebracht. Der zweite Unfallbeteiligte wurde den Angaben zufolge in einem Rettungswagen reanimiert.

Dem Reporter zufolge stießen die Wagen auf der Landstraße frontal zusammen. Dabei wurde ein Pkw mit Hamburger Kennzeichen in einen Graben geschleudert. Dessen Fahrer soll im Wagen eingeklemmt gewesen sein. Die Rettungskräfte hätten ihn mit schwerem Gerät aus dem Wrack befreit.