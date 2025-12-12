Frontal-Crash im Norden: Eine Frau schwer verletzt – VW-Fahrer eingeklemmt

Schwerer Unfall am frühen Donnerstagnachmittag bei Siek: Bei einem Frontalzusammenstoß ist eine Frau schwer verletzt worden.



Gegen 13.25 Uhr stießen auf der Straße An der Chaussee in Braak nahe der Einmündung Birkenwiese zwei Autos frontal zusammen, wie die Polizei der MOPO bestätigte.

Nach Informationen eines Reporters vor Ort soll der Fahrer eines VW zuvor mehrere Fahrzeuge überholt haben, bevor es zum Zusammenstoß mit einer entgegenkommenden Mercedes-B-Klasse kam. Der Aufprall war heftig: Am VW wurde ein Vorderreifen komplett abgerissen, der Mann wurde in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden.

Die Fahrerin des Mercedes erlitt schwere Verletzungen. Beide Unfallopfer kamen mit Rettungswagen in umliegende Kliniken. Die Chaussee musste während des Einsatzes voll gesperrt werden. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.