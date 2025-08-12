Frontal-Crash im Norden: Brite fährt auf falscher Seite und kracht in Gegenverkehr

Ein 80 Jahre alter Brite fährt in Göhl auf der falschen Straßenseite. In einer Rechtskurve stößt er mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Gegen ihn ermittelt jetzt die Polizei.

Der Autofahrer aus Großbritannien ist in der Nacht zum Dienstag in Göhl (Kreis Ostholstein) mit seinem Auto frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengestoßen. Der 80-Jährige sei vermutlich aus Gewohnheit mit seinem rechts gelenkten Auto auf der linken Straßenseite gefahren, so die Polizei. In einer Rechtskurve sei der Brite mit dem Wagen eines 28 Jahre alten Mannes kollidiert.

Dabei wurde der 28-Jährige nach Polizeiangaben schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Auch der mutmaßliche Unfallverursacher erlitt Verletzungen. Beide Männer wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen den Briten leitete die Polizei ein Verfahren wegen falscher Straßennutzung ein und ermittelt gegen ihn wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. (dpa)