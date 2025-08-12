In dem Ostsee-Urlaubsort Scharbeutz gibt es zahlreiche Restaurants. Doch das laut Google-Bewertungen beliebteste „Restaurant“ in Scharbeutz ist ein Imbiss auf dem Baumarkt-Parkplatz. Eine Farce? Oder ein schlechter Scherz? Von wegen!



In den beliebten Urlaubsorten an der Ostsee wie Timmendorfer Strand Heiligenhafen oder Grömitz, reiht sich nicht selten Restaurant an Restaurant. An Auswahl mangelt es hier wahrlich nicht. Das gilt auch für Scharbeutz. Umso schwieriger ist die Frage nach dem besten Restaurant vor Ort zu beantworten.



Wer für Scharbeutz als Bewertungsgrundlage die Google-Bewertungen der Gäste zugrunde legt, kommt zu einem verblüffenden Ergebnis: Demnach ist das beste „Restaurant“ in dem beliebten Ostsee-Ort die „Grill Time“ – ein Imbisswagen auf dem örtlichen Baumarkt-Parkplatz.





