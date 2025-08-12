mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Rainer „Rick“ Schilling und seine Frau Ivet leiten seit sieben Jahren den Imbiss auf dem Parkplatz eines Baumarkts in Scharbeutz – und das offensichtlich sehr erfolgreich.

Rainer „Rick“ Schilling und seine Frau Ivet leiten seit sieben Jahren den Imbiss auf dem Parkplatz eines Baumarkts in Scharbeutz – und das offensichtlich sehr erfolgreich. Foto: Mette Vöge

  • Scharbeutz

paidOstsee-Urlaubsort: Kein Scherz! Beliebtestes „Restaurant“ liegt auf einem Parkplatz

In dem Ostsee-Urlaubsort Scharbeutz gibt es zahlreiche Restaurants. Doch das laut Google-Bewertungen beliebteste „Restaurant“ in Scharbeutz ist ein Imbiss auf dem Baumarkt-Parkplatz. Eine Farce? Oder ein schlechter Scherz? Von wegen!

In den beliebten Urlaubsorten an der Ostsee wie Timmendorfer Strand Heiligenhafen oder Grömitz, reiht sich nicht selten Restaurant an Restaurant. An Auswahl mangelt es hier wahrlich nicht. Das gilt auch für Scharbeutz. Umso schwieriger ist die Frage nach dem besten Restaurant vor Ort zu beantworten.

Wer für Scharbeutz als Bewertungsgrundlage die Google-Bewertungen der Gäste zugrunde legt, kommt zu einem verblüffenden Ergebnis: Demnach ist das beste „Restaurant“ in dem beliebten Ostsee-Ort die „Grill Time“ – ein Imbisswagen auf dem örtlichen Baumarkt-Parkplatz.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test