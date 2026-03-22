Freizeitpark an der Ostsee bekommt neue Attraktion

Der beliebte Hansa-Park an der Ostsee startet die neue Saison mit einer Überraschung für alle Achterbahnfans: Im Laufe des Jahres soll ein neues Fahrgeschäft eröffnet werden, der „Cornwall Coaster“ – nun verrät der Park, was die neue Achterbahn zu bieten hat.

Das „Best Kept Secret“ des Hansa-Park im Ostseebad Sierksdorf bei Lübeck wird gelüftet: Im Laufe der Saison soll eine neue Achterbahn eröffnet werden. Und zwar der Cornwall Coaster. Er ist Teil des Themenbereiches „Bezauberndes Britannien“.

Nun verrät der Hansa-Park auf seiner Website: „ Der spektakuläre Cornwall Coaster“ ist mit „insgesamt drei Vorwärts- und drei Rückwärtslaunches“ ausgestattet. Ein Launch ist dabei ein Beschleunigungsabschnitt.

Neue Achterbahn im Hansa-Park ist 18 Meter hoch

Der Cornwall Coaster ist an seiner höchsten Stelle 18 Meter hoch und erreicht eine Geschwindigkeit von bis zu 50 Kilometern pro Stunde. Bis zu 20 Personen können bei einer Fahrt mit dabei sein – das Angebot richtet sich an die ganze Familie. Der Hansa-Park startet seine Saison am 26. März. Tickets gibt es ab 43 Euro.

Das könnte Sie auch interessieren: Der Frühlingsdom im großen MOPO-Test: Adrenalin, Snacks und Nostalgie

Auch auf dem Hamburger Frühlingsdom gibt es eine Überraschung für die Besucher. Denn nach 14 Jahren ist eine beliebte Attraktion endlich zurückgekehrt: Seit dem 20. März können Fahrgäste die weltgrößte transportable Loopingbahn testen – den „Olympia Looping“. (mp)