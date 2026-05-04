Die Bundesregierung will große Stromtrassen wieder als Freileitungen bauen lassen, nicht mehr als Erdkabel. Das trifft auch Schleswig-Holstein. Landesenergieminister Tobias Goldschmidt protestiert.

Vor elf Jahren setzte der damalige CSU-Chef Horst Seehofer in der großen Koalition durch, dass die künftig nötigen „Stromautobahnen“ zum Transport von Windenergie aus dem Norden in den Süden nicht oberirdisch als Freileitungen gebaut werden, sondern unterirdisch als Erdkabel. Er wolle keine „Monstertrassen“ in seinem schönen Bayern sehen, polterte Seehofer.