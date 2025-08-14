Frau wird von Hund im Watt unter Wasser gedrückt

Ein Hund will vom Watt an das Ufer gelangen. Dabei gerät er in Panik und bringt eine Frau in Gefahr. Der Notfall hätte schlimm enden können.

Eine Wattwanderin ist in Westerdeichstrich nahe dem schleswig-holsteinischen Büsum von ihrem Hund unter Wasser gedrückt und dabei verletzt worden. Die 56-Jährige aus München verlor am Mittwoch für einen Moment das Bewusstsein, wie die Polizei sagte.

Der Hund der Frau soll im Priel in Panik geraten sein. Als er ans rettende Ufer gelangen wollte, habe er seine Besitzerin unter Wasser gedrückt.

Ein Tourist rettete die Frau. Sie kam in ein Krankenhaus, der Hund blieb unverletzt. Die Polizei warnt vor den Gefahren beim Wattwandern. Strömungen, Nebel oder steigendes Wasser könnten binnen Minuten lebensgefährlich werden. (dpa/mp)