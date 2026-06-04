Frau wird leblos in ihrem Haus aufgefunden – Sohn in U-Haft

Eine Frau wird leblos in ihrem Haus in Schleswig aufgefunden. Nun sitzt ihr Sohn in Untersuchungshaft. Die Polizei ermittelt weiter zu den Hintergründen der Tat.

Nach dem gewaltsamen Tod einer 71 Jahre alten Frau in Schleswig ist ein Untersuchungshaftbefehl gegen ihren Sohn erlassen worden. Der 32-Jährige bewohnte bisherigen Erkenntnissen zufolge gemeinsam mit seiner Mutter das Haus, in dem diese am Dienstag leblos aufgefunden wurde, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Beschuldigte wurde am Mittwoch nach der Vorführung vor dem Haftrichter in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Ermittlungen laufen

Die Ermittlungen der Mordkommission zu den Hintergründen und den genauen Umständen der Tat dauern weiterhin an. Weitere Angaben wurden aus Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen nicht gemacht.

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Der Mann hatte früheren Angaben der Polizei zufolge am Dienstag bei der Polizei angerufen und von einem Tötungsdelikt in einem Wohnhaus im Stadtteil Friedrichsberg gesprochen. Gegen 13.30 Uhr gab es deshalb einen Einsatz der Polizei. Einsatzkräfte nahmen den 32 Jahre alten Anrufer vor dem Haus widerstandslos als Tatverdächtigen fest. Bei der Durchsuchung des Hauses fand die Polizei die 71-Jährige leblos vor. Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. Die Frau starb noch am Einsatzort. (dpa/mp)