Frau wird bei Unfall unter Quad eingeklemmt – schwere Verletzungen

Bei einem Unfall in der Nacht zu Ostersonntag hat sich in Witzeeze im Kreis Herzogtum Lauenburg ein Quad überschlagen. Die Fahrerin, die sich dabei schwer verletzte, musste von der Feuerwehr befreit werden.

Laut ersten Erkenntnissen der Polizei war die Frau gegen 1 Uhr auf dem Quad unterwegs, als sie offenbar in einer Rechtskurve die Kontrolle verlor und sich mit dem Quad überschlug – dabei landete die Frau derart ungünstig auf den Asphalt, dass sie unter dem Quad eingeklemmt wurde.

Polizei ermittelt

Alarmierte Feuerwehrkräfte befreiten sie aus der Lage und richteten das Quad wieder auf. Die Frau wurde dann vom Rettungsdienst versorgt. Wegen ihrer schweren Verletzungen wurde zudem ein Notarzt hinzugezogen, unter dessen Aufsicht sie in ein Krankenhaus gebracht wurde. Ihr aktueller Gesundheitszustand ist unbekannt.

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Die Polizei übernahm die Ermittlungen und will nun den genauen Unfallhergang rekonstruieren. Dabei wird auch geprüft, ob die Frau möglicherweise zu schnell unterwegs war. (dg)