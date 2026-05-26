Frau übersieht Motorradfahrer beim Abbiegen: Biker schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall im Kreis Ostholstein ist ein Motorradfahrer am Montagmittag schwer verletzt worden.

Gegen 12.30 Uhr kam es in der Industriestraße in Eutin zum Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 56-jährige Autofahrerin von der Straße auf ein Firmengelände abbiegen und übersah dabei offenbar den entgegenkommenden 36-jährigen Kradfahrer.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Motorradfahrer auf die Motorhaube geschleudert und prallte gegen die Windschutzscheibe. Anschließend kollidierte das Motorrad noch mit einem geparkten Fahrzeug.

Der 36-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Autofahrerin blieb bis auf einen Schock unverletzt.

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An den beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden, die Straße musste während der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung. (mp)