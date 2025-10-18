Frau im Norden von Auto angefahren und getötet

Am Freitagabend ist eine 76 Jahre alte Fußgängerin bei einem Unfall in Eckernförde tödlich verletzt worden.

Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Auto, als die Frau die Fahrbahn überqueren wollte. Die 76-Jährige erlag im Krankenhaus ihren Verletzungen.

Das könnte Sie auch interessieren: Miamedes ist verkauft! Kriegen die Angestellten jetzt endlich ihr Geld?

Wie es genau zu dem Unfall kam, ist noch nicht bekannt. Ein Sachverständiger ermittelt. (dpa)