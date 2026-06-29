Ein Känguru sorgt in Elmshorn für Aufsehen: Das Tier hüpfte am Samstag der Polizei davon und bleibt bis heute verschwunden. Wer der Besitzer ist, ist unklar.

Ein Känguru ist in Elmshorn bei Hamburg vor der Polizei geflohen. Ein Passant hatte das Beuteltier in der Stadt entdeckt und die Polizei verständigt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Zuvor berichtete der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag.

Der Vorfall ereignete sich bereits am Samstagmorgen. Die Polizei traf mit zwei Streifenwagen ein, die Beamten konnten das Känguru jedoch nicht fangen. Das Tier verschwand im hohen Gras einer Wiese. Der Polizei zufolge wurde es bislang nicht mehr gesichtet.

Laut der Sprecherin ist das Känguru „einfach zu flink” vor der Polizei davongehüpft. Zur Größe oder Art des Kängurus könne sie keine Angaben machen. Auch der Eigentümer des Kängurus ist bislang unbekannt. (dpa/mp)