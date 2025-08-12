Fliegerbombe im Norden gefunden: Autobahn-Sperrung möglich

In Hemmingstedt (Kreis Dithmarschen) ist am Dienstag eine Fliegerbombe gefunden worden. Die Entschärfung könnte zu größeren Sperrungen auf der Autobahn und im Bahnverkehr führen.

Der Fundort der Bombe befindet sich im nahen Bereich der A23 und B5. Unbestätigten Angaben zufolge handelt es sich dabei um eine 250 Kilogramm schwere britische Bombe, welche am Sonntag entschärft werden soll.

Wegen der Entschärfung könnte es zu längeren Sperrungen der Autobahn 23 bei Heide und der Bundesstraße 5 kommen. Außerdem sei die Bahnstrecke zwischen Heide und Itzehoe betroffen.

Ein Bagger des Kampfmittelräumdienstes wurde auf dem betroffenen Feld abgestellt. Offizielle Angaben gibt es bislang nicht.