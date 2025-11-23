mopo plus logo
Flammenmeer in Neumünster – sechs Auto vor Wohnhaus ausgebrannt

Sechs Autos wurden ein Raub der Flammen. Foto: Danfoto

  • Neumünster

Flammenmeer auf Parkplatz: Mehrere Autos ausgebrannt – Kripo ermittelt

Schreckmoment für Anwohner in Neumünster: Am späten Samstagabend hörten sie vor ihrem Haus laute Knalle. Als sie aus dem Fenster blickten, bot sich ihnen ein Flammenmeer.

Laut Feuerwehr gingen gegen 23 Uhr mehrere Notrufe aus der Brüggemannstraße ein. Alle meldeten brennende Autos auf einem Parkplatz vor ihrem Haus. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte standen bereits sechs Fahrzeuge in Flammen, ein siebtes wurde durch die Hitze beschädigt.

Sechs Autos wurden Raub der Flammen

Nur mit großer Mühe konnten die Feuerwehrleute verhindern, dass sich das Feuer weiter ausbreitet. Erst nach mehr als einer Stunde waren die Flammen gelöscht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen – Brandstiftung wird ebenso wenig ausgeschlossen wie ein technischer Defekt.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

