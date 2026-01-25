Wohnhäuser brennen lichterloh: Großeinsätze bei Hamburg

In Schwarzenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg) und Reinbek (Kreis Stormarn) haben Brände in Wohnhäusern Großalarm bei Feuerwehr und Rettungsdienst ausgelöst. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, doch es entstand jeweils hoher Sachschaden.

Der erste Einsatz geschah am Samstagnachmittag in Schwarzenbek. Dort wurden die Einsatzkräfte zu einem Brand im Dachgeschoss eines Wohnhauses an der Straße Uhlenhorst gerufen. Bei Eintreffen der Retter waren bereits Flammen aus dem Dach sichtbar, die Bewohner mussten das Haus verlassen.

Keine Verletzten, aber hoher Sachschaden

Erst am späten Abend war der Brand gelöscht, Verletzte gab es zum Glück nicht. Der entstandene Schaden wird auf 100.000 Euro geschätzt.

Am Sonntagmorgen dann Großalarm in Reinbek: Dort war gegen 6.25 Uhr ein Brand in einem Anbau an der Buchtallee ausgebrochen. Als der erste Löschzug am Einsatzort eintraf, hatten die Flammen bereits die Garage und das Dach des angrenzenden Einfamilienhauses erfasst. Mehr als 50 Retter waren im Einsatz. Verletzte gab es auch hier zum Glück nicht. Der Schaden ist auch hier hoch: Nach ersten Schätzungen beträgt er rund 150.000 Euro.