Flammen schlagen aus Rohbau: Große Rauchwolke – Schaden ist immens

Großeinsatz im Kreis Stormarn: Dort ist in einem Rohbau in Travenbrück ein Feuer ausgebrochen. Die Alarmstufe wurde mehrfach erhöht – der Schaden ist enorm.

Schon auf der Anfahrt am Sonntagmorgen waren Feuer und eine Rauchwolke zu erkennen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Aus dem Inneren des Rohbaus und dem Dachstuhl schlugen Flammen. Sofort wurden zusätzliche Kräfte angefordert und die Alarmstufe erhöht

Keine Verletzten – aber immenser Schaden

Die Einsatzkräfte – in der Spitze bis zu 90 Retter – legten mehrere Wasserleitungen und bekämpften das Feuer gleichzeitig von mehreren Seiten. Auch eine Drehleiter wurde ausgefahren, um die Flammen aus der Luft zu löschen.

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Verletzt wurde durch das Feuer glücklicherweise niemand. Der Schaden ist dagegen immens: Ersten Schätzungen der Polizei zufolge beläuft sich die Summe auf mehr als 150.000 Euro. Das Gebäude befindet sich aktuell im Umbau, das alte Bauernhaus wurde entkernt und soll zum Wohnhaus werden.

Die Beamten nahmen die Ermittlungen auf und wollen nun klären, was das Feuer ausgelöst hat – und ob Brandstiftung ausgeschlossen werden kann. (dg)