In Schenefeld hat ein Großbrand in der Nacht ein historisches Reetdachhaus schwer beschädigt. Ein Feuerwehrmann weckte und rettete mehrere Bewohner. Der Schaden ist immens.

In Schenefeld ist in der Nacht zu Montag ein historisches Reetdachhaus bei einem Großbrand weitgehend zerstört worden. Mehr als 60 Einsatzkräfte von zwei Feuerwehren waren im Einsatz. Insgesamt zehn Menschen wurden leicht verletzt.

Das Feuer war gegen 2.39 Uhr in der Nedderstraße gemeldet worden. Nach Angaben der Feuerwehr hatte sich eine Person bereits selbst ins Freie gerettet. Ein Feuerwehrmann, der in der Nähe wohnt, eilte direkt zur Brandstelle, weckte und rettete die sieben weiteren Bewohner des Hauses.

Starke Rauchentwicklung: Bevölkerung gewarnt

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Das Feuer breitete sich rasch über das Reetdach aus. Die Feuerwehren aus Schenefeld und Halstenbek bekämpften die Flammen von mehreren Seiten. Ein Übergreifen auf die angrenzenden Gebäude konnte verhindert werden. Wegen der starken Rauchentwicklung wurde eine Warnung für die Bevölkerung herausgegeben.

Gegen 4.47 Uhr hatten die Rettungskräfte unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten dauerten zunächst noch an. Zur Unterstützung kam unter anderem ein Bagger zum Einsatz. Dieser soll das Dach aufnehmen, welches komplett zerstört wurde.

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Historisches Reetdachhaus brennt: 1,5 Millionen Euro Schaden

Die Bewohner, das Feuerwehrmitglied und eine weitere Einsatzkraft seien durch den Rauch leicht verletzt und noch vor Ort untersucht worden, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Keiner von ihnen sei ins Krankenhaus gekommen.

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Das Haus sei vorerst nicht bewohnbar. Da es sich um ein historisches Gebäude handele, werde versucht, bei den Löscharbeiten das Mauerwerk so gut wie möglich zu verschonen, damit ein Wiederaufbau möglich sei. Die Polizei geht derzeit von einem Schaden in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro aus. Zur Brandursache lagen zunächst keine Angaben vor. (rei/dpa)