Flammen im Pastorat – Großeinsatz auf Ostseeinsel

Auf Fehmarn ist es am Freitagabend zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen. Aus einem historischen Gebäude neben der Kirche waren Flammen gemeldet worden.

Zu dem Einsatz kam es gegen 20.20 Uhr im Fehmarner Ortsteil Petersdorf. Laut einem Sprecher des Lagedienstes der Feuerwehr war starker Qualm vom Dach des Pastorats an der Straße „An der Kirche“ gemeldet worden. Daraufhin wurden mehrere Wehren aus der Umgebung alarmiert.

Rund 80 Rettungskräfte im Einsatz

Vor Ort stellten die Retter einen ausgedehnten Brand in der Küche fest. Das Feuer war nach gut einer Stunde gelöscht. Die Suche nach versteckten Brandnestern dauerte bis in die späten Abendstunden an. Rund 80 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz.