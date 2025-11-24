Filmreife Verfolgungsjagd Richtung Hamburg: Mit Vollgas in den Vorgarten

Mitten in der Nacht auf der A24 Richtung Hamburg: Was als Routinekontrolle beginnt, endet in einer halsbrecherischen Flucht über Landstraßen – und im Vorgarten eines Wohnhauses. Ein 28-jähriger BMW-Fahrer versuchte am frühen Sonntag, sich der Polizei zu entziehen. Weit kam er nicht.

Gegen 1.35 Uhr wollten Beamte des Polizei-Autobahnreviers einen BMW an der Raststätte Gudow kontrollieren. Der Fahrer tat zunächst so, als würde er folgen – dann trat er aufs Gas und rauschte davon. Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit jagte er weiter über die A24 und nahm an der Anschlussstelle Gudow die Abfahrt.

Ab durch die Hecke

Seine Flucht führte durch die Ortschaften Besenthal und Langenlehsten, bis er die Kontrolle verlor, quer durch eine Hecke krachte und in einem Vorgarten zum Stillstand kam. Doch selbst das hielt den Mann nicht auf: Er sprang aus dem Wagen und rannte zu Fuß weiter. Aber die Polizei war schneller.

Das könnte Sie auch interessieren: Transporter wird zum Feuerball – Autobahn bei Hamburg gesperrt

Die Einsatzkräfte nahmen den Mann zunächst vorläufig fest. Schnell wurde der Grund der Flucht bekannt: Der schon länger in Deutschland lebende 28-Jährige hatte es versäumt, seinen türkischen Führerschein umschreiben zu lassen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde gegen ihn eingeleitet. (nai)