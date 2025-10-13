Filmreife Verfolgungsjagd nach Autoraub im Norden

Erst Einbruch, dann Autoraub, dann eine filmreife Verfolgungsjagd: Ein 35-Jähriger hat sich am Freitagnachmittag mit einem Audi Q5 eine dramatische Flucht mit der Polizei geliefert.

Gegen 13.30 Uhr drang der Mann in ein Wohnhaus an der Hauptstraße in Rethwisch bei Bad Oldesloe ein und entwendete den Schlüssel für den auf dem Grundstück geparkten Audi. Als die 49-jährige Hausbesitzerin zurückkehrte und den Eindringling bemerkte, nahm sie ihm den Schlüssel aus der Hand.

Daraufhin schlug der Mann sie, riss den Schlüssel wieder an sich und stieß sie weg, wodurch die Frau leichte Verletzungen erlitt. Anschließend floh er mit dem SUV auf der B208 in Richtung Ratzeburg.

Polizei nahm sofort die Verfolgung auf

Die Polizei nahm die Verfolgung auf, wobei der Täter versuchte, den Streifenwagenabsperrungen zu entkommen. Auf seiner Flucht beging er zahlreiche Verkehrsverstöße und rammte einen weiteren Streifenwagen.

Die Beamten schafften es gerade noch rechtzeitig auf Höhe der Ortslage Trenthorst, einen sogenannten Stop-Stick auf der Fahrbahn zu platzieren, um die Reifen zu beschädigen. Der Tatverdächtige soll versucht haben, diesem auszuweichen, fuhr aber mit einem Rad dennoch darüber. Der Stop-Stick zeigte Wirkung,

der Reifen verlor Luft.

In Klein Schenkenberg kam er von der Fahrbahn ab

Trotzdem raste der Tatverdächtige in Richtung Klein Schenkenberg weiter. Dort kam er von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Der Tatverdächtige stieg aus dem Wagen und flüchtete zu Fuß

weiter.

In Klein Schenkenberg versteckte er sich in einem Stallgebäude. Die Beamten umstellten das Grundstück und nahmen den Mann schließlich fest.

Der brutale Autoraub ist nicht das Einzige, was dem 35-Jährigen zur Last gelegt wird: Im Rahmen der Ermittlungen stellten die Beamten außerdem fest, dass er mit einem zuvor im Landkreis Nordwestmecklenburg gestohlenen VW nach Rethwisch gefahren war. Der Mann wurde noch am Samstag einem Richter vorgeführt und befindet sich nun in Untersuchungshaft. (tst)