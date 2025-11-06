Fieser Software-Fehler: Auf einmal ist das Deutschlandticket weg

Schreckmoment für viele Pendler in Schleswig-Holstein: Bei der Ticketkontrolle verschwand das Deutschlandticket plötzlich aus der Nah.SH-App. Genau das ist in den vergangenen Tagen zahlreichen Abonnenten passiert. Der Grund: ein Softwarefehler nach einem missglückten App-Update.

Die App zeigte bei vielen Fahrgästen nur noch das abgelaufene Ticket vom Oktober anstatt des gültigen November-Tickets an – obwohl das Abo bezahlt war. Eigentlich sollte sich das Ticket automatisch verlängern, doch daraus wurde nichts, wie der NDR berichtet. Auch das Semesterticket aktualisierte sich nicht. Laut Nah.SH könnten insgesamt rund 120.000 Kunden von dem Problem betroffen sein.

So holen Sie Ihr Deutschlandticket zurück

Laut Nah.SH gibt es allerdings eine einfache Lösung für das Problem. Ein Sprecher des Unternehmens erklärte laut NDR einen möglichen Weg: Einfach dreimal schnell auf das Datum des Tickets tippen, das helfe in den allermeisten Fällen schon. Danach sollte das aktuelle Ticket wieder erscheinen.

Wer damit keinen Erfolg habe, könne das alte Ticket löschen und anschließend neu hinzufügen. Auch das bringe die Anzeige meist wieder zum Laufen.

Sollte das Problem trotzdem bestehen, empfiehlt Nah.SH, sich direkt an den Kundenservice zu wenden, oder notfalls die App neu zu installieren, heißt es laut NDR. (ls)