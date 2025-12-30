Feuerwerk in Linienbus gezündet – Frau verletzt

In Lübeck ist es am Montagabend zu einem unfassbaren Vorfall gekommen: Mehrere Männer hatten in einem Linienbus eine Feuerwerksbatterie gezündet. Eine Frau wurde verletzt.

Zu dem Vorfall kam es laut Polizei gegen 20.40 Uhr in Höhe der Haltestelle Kohlmarkt. Dort sollen drei Männer in einem Linienbus während der Fahrt Silvester-Böller gezündet haben. Dadurch kam es zu einer starken Rauchentwicklung im Bus.

Frau erleidet Rauchvergiftung

Als der Busfahrer daraufhin abbremste und die Türen öffnete, flüchteten die Männer unerkannt. Eine Frau (23) erlitt eine leichte Rauchvergiftung. Sie wurde vom Rettungsdienst versorgt, brauchte aber nicht in die Klinik. Die Kripo ermittelt.