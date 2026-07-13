In Lauenburg ist ein Feuer in einem Wohn- und Geschäftshaus ausgebrochen. Es gab mehrere Verletzte.

Einsatzkräfte stehen vor dem Haus in Lauenburg, in dem der Dachstuhl brannte. Christoph Leimig

Bei einem Feuer in einem Wohn- und Geschäftshaus in Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) sind vier Menschen verletzt worden. Drei Bewohner kamen mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Ein Feuerwehrmann erlitt während des Einsatzes einen Stromschlag, wie die Polizei mitteilte.

Das Feuer war am Sonntagabend gegen 20 Uhr im zweiten Obergeschoss des Hauses aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen. Die Einsatzkräfte löschten die Flammen.

Der Einsatz dauerte bis etwa 22.30 Uhr. Der Schaden wurde auf mindestens 250.000 Euro geschätzt. Zur Brandursache ermittelt die Polizei. (dpa/mp)