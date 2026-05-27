Plötzlich schwimmt ein Reh im Pool – Feuerwehreinsatz bei Hamburg

Ungewöhnlicher Einsatz am späten Mittwochnachmittag für die Feuerwehr Rellingen (Kreis Pinneberg): Anwohner der Drosselstraße hatten ein Reh in ihrem Pool im Garten entdeckt und um Hilfe gebeten.

Als die Helfer eintrafen, schwamm das Tier bis zum Kopf im Wasser und konnte nicht aus eigener Kraft wieder den Pool verlassen. Die Helfer hatten versucht, das Tier mittels Schleifkorbtrage und Schläuchen zu befreien.

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Das Reh konnte schließlich an den Rand gebracht und durch einen Helfer herausgehoben werden. Anschließend öffneten die Einsatzkräfte die Hecke, damit das Tier das Grundstück wieder verlassen konnte. Wie genau das Reh auf das Grundstück und in den Pool gelang, ist unklar.