Auf dem Weg zum Einsatz: Feuerwehrauto landet im Graben

Dramatischer Einsatz in Bergenwöhrden (Kreis Dithmarschen): Am Freitagmittag brannten auf einem landwirtschaftlichen Anwesen mehrere gelagerte Rundballen. Rund 60 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um die Flammen zu bekämpfen – ein Fahrzeug kam aber nicht an.

Als die ersten Einsatzkräfte gegen 13.15 Uhr eintrafen, hatte der Eigentümer bereits selbst versucht, das Feuer einzudämmen und erste Ballen entfernt. Unter schwerem Atemschutz gingen mehrere Trupps gegen die Flammen vor. Mit einem Radlader wurden die Rundballen auseinandergezogen, damit sie gezielt gelöscht werden konnten.

Feuerwehrauto landet bei der Anfahrt im Graben

Durch das schnelle Eingreifen gelang es, ein Übergreifen auf weitere Ballen zu verhindern – die Nachlöscharbeiten dauerten jedoch mehrere Stunden. Es waren Freiwillige Feuerwehren aus Delve, Hennstedt, Hollingstedt und Kleve beteiligt.

Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Marmstorfer Siedlung: Zuhause von Familie Balat-Ercelik ist plötzlich illegal

Zuhause von Familie Balat-Ercelik ist plötzlich illegal Teure Bewachung: Warum beschützt die Polizei die leere Wohnung von Altkanzler Scholz?

Warum beschützt die Polizei die leere Wohnung von Altkanzler Scholz? Möblierter Neubau: Wie Käufer mit der Aussicht auf 40 Euro Miete pro Quadratmeter geködert werden

Wie Käufer mit der Aussicht auf 40 Euro Miete pro Quadratmeter geködert werden Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 20 Seiten Sport: HSV-Profi Pherai über seine Rolle im Team, Experten-Rat an St. Pauli & 16-jähriges HSV-Talent

HSV-Profi Pherai über seine Rolle im Team, Experten-Rat an St. Pauli & 16-jähriges HSV-Talent 28 Seiten Plan7: Sound der Dropkick Murphys ist wieder wie früher & Drama über Bruce Springsteen

Für zusätzliche Aufregung sorgte ein Zwischenfall auf dem Weg zum Einsatz: Ein Fahrzeug der Feuerwehr Hollingstedt geriet in einer Kurve durch eine starke Windböe auf den aufgeweichten Grünstreifen, rutschte in den Graben und drohte umzukippen. Die Besatzung reagierte geistesgegenwärtig, sicherte das Fahrzeug und bekam Unterstützung von Landwirten aus der Umgebung, die mit Traktoren aushalfen. Später wurde der Einsatzwagen von einer Bergungsfirma wieder aufgerichtet.

Verletzt wurde niemand. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit unklar – die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.