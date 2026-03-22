Was riecht denn hier so …? Feuer ruft Drogenfahnder auf den Plan

In einem Haus in Wrohm (Kreis Dithmarschen) ist am Sonntagvormittag ein Feuer ausgebrochen: Ein Mann wurde dabei gerettet – und die Kräfte machten noch zusätzlich eine ungewöhnliche Entdeckung.

Dichter Qualm zog aus dem Haus an der Straße Altenfähre. Nachbarn wählten gegen 11.30 Uhr den Notruf.

Der Feuerwehr war gemeldet worden, dass sich noch eine Person im Haus befindet: Die Einsatzkräfte retteten einen Mann aus dem verqualmten Haus, er kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus

Hausbrand führt zu Polizei Hanfplantage

Der eigentliche Brand sei dann schnell gelöscht gewesen. Doch als die Löscharbeiten beendet waren, stießen die Retter nach MOPO-Informationen auf eine Hanfplantage. Die Polizei wurde hinzugezogen, die Kripo übernahm.

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Die Polizei bestätigte, dass es zu einem Einsatz kam, wollte sich aber nicht zu den Details äußern. Die Pflanzen wurden abtransportiert. Wie viel es waren, ist unbekannt.