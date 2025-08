Bei Brandstiftungen in Scharbeutz und Timmendorfer Strand zerstörte ein 29-jähriger Alkoholiker Existenzen. Das Gericht in Lübeck verurteilte ihn daher zu einer langen Haftstrafe. Was der Richter am Ende als Begründung sagte und wie der Brandstifter überführt wurde.

Nach einem monatelangen Indizienprozess fiel gestern das Urteil: Der 29-jährige Jörg T. (Name geändert) muss für sechs Jahre hinter Gitter. Das Landgericht Lübeck sprach den jungen Mann in neun Fällen der Brandstiftung im Raum Scharbeutz schuldig. Besonders brisant: Zum Zeitpunkt seiner erneuten Taten stand er bereits unter Bewährung.

Das Ringen um die Wahrheit in diesem Fall hatte die Große Strafkammer seit Mitte Mai beschäftigt. Da der Angeklagte während der gesamten Verhandlung schwieg, musste das Gericht eine Kette von Beweisen zusammenfügen. Ein entscheidendes Puzzlestück lieferte dabei die Auswertung seines Smartphones.