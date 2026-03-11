Feuerteufel geht seit Jahren um: 3000 Euro Belohnung für Hinweise!

Immer wieder Brandstiftung in Nortorf und Umgebung. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Es gibt ein vages Täterprofil und für den entscheidenden Hinweis auf den Brandstifter eine Belohnung.

Bei den Ermittlungen zu einer jahrelangen Serie von Brandstiftungen in Nortorf und Umgebung (Kreis Rendsburg-Eckernförde) bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Die Staatsanwaltschaft Kiel hat eine Belohnung in Höhe von 3000 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur Überführung und späteren Verurteilung des Täters führen. Bei den Tatobjekten handelte es sich um Strohballen, Mülltonnen, Autos, Gartenlauben und Reetdachhäuser, wie die Polizei mitteilte. Beim Brand eines Reetdachhauses in Schülp bei Nortorf im Juni 2025 bestehe der Anfangsverdacht des versuchten Mordes.

Brandstifter: Polizei vermutet einen Einzeltäter

Den Ermittlungen zufolge dürfte es sich um einen Einzeltäter handeln. Die Brandorte legen ein hohes Maß an Ortskenntnis nahe. Der Brandstifter dürfte nach Ansicht der Kripo aus Nortorf und Umgebung kommen. Auffällig sei eine Pause der Brandserie zwischen Juni 2024 und Januar 2025.

Jetzt setzen die Ermittler verstärkt auf die Hilfe der Bevölkerung. „Wir möchten alle Anwohner ermutigen, nach erneuten Taten im örtlichen Nahbereich etwaige Videoaufzeichnungen bezüglich fremder Personen zu kontrollieren.“ Alle auffälligen Beobachtungen und verdächtige Personen sollten gemeldet werden. „Auch, wenn jemand im nahen Umfeld oder gar im Familienkreis Auffälligkeiten bemerkt hat, melden Sie dies bitte der Polizei unter 04321-9450“, so der Appell. (dpa/mp)