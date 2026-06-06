Großeinsatz in Großhansdorf (Kreis Stormarn): In einer Seniorenresidenz hat es am Samstagnachmittag gebrannt. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an – und ließ das Gebäude vorsorglich räumen.

Der Alarm ging kurz nach 15 Uhr bei der Feuerwehr ein: In der Seniorenresidenz Rosenhof 1 an der Hoisdorfer Landstraße hatten Brandmelder ausgelöst. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, war die Lage zunächst unklar, wie ein Sprecher der Regionalleitstelle sagte.

Rund 250 Bewohner mussten Gebäude verlassen

Daher wurde die gesamte Wohnanlage geräumt, rund 250 Bewohnerinnen und Bewohner mussten das Gebäude verlassen. Anschließend kontrollierten die Einsatzkräfte die Räume – und entdeckten Rauch in einem Appartement. Daraufhin begann die Feuerwehr mit den Löscharbeiten.

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Zwei Freiwillige Feuerwehren waren im Einsatz, außerdem standen drei Rettungswagen bereit. Verletzt wurde nach Angaben des Sprechers niemand. Warum das Feuer ausgebrochen ist, ist bislang unklar. Gegen kurz nach 17 Uhr lief der Einsatz langsam aus. (mwi)