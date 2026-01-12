Feuer zerstört eine Lagerhalle – enormer Schaden und eine Sperrung

Ein Feuer zerstört eine Lagerhalle für Kartoffeln. Der Sachschaden ist hoch – auch am Montag gilt noch eine Straßensperrung.

Beim Brand einer Lagerhalle eines landwirtschaftlichen Betriebs in Kaiser-Wilhelm-Koog (Kreis Dithmarschen) ist ein Schaden von rund einer Million Euro entstanden. Das Feuer sei am Sonntagabend in dem Gebäude, in dem Kartoffeln lagerten, ausgebrochen, teilte die Polizei am Montag mit. Die Feuerwehr verhinderte demnach mit einem Großeinsatz das Übergreifen auf eine benachbarte Maschinenhalle. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Da Löschwasser auf der Fahrbahn fror, ist die Straße rund um den Brandort am Montag gesperrt. Die Sperrung der Schulstraße zwischen Norderstraße und Deichstraße dauert voraussichtlich bis in den Nachmittag hinein. (dpa/mp)