Feuer in Sylter Innenstadt: Vier Menschen im Krankenhaus

In einem Haus in Westerland bricht ein Feuer aus. Für Passanten in der Innenstadt von Westerland bedeutet das bis zum Nachmittag Umwege. Vier Menschen wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Nach einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr auf Sylt sind die zuvor für rund drei Stunden gesperrten Straßen in der Innenstadt von Westerland wieder passierbar. In einer Wohnung bei einem Fischrestaurant war am Morgen ein Feuer ausgebrochen, wie eine Sprecherin der Polizeidirektion in Flensburg sagte.

Vier Bewohner des Hauses wurden laut Regionalleitstelle Nord in ein Krankenhaus gebracht, weil sie Rauchgas eingeatmet hatten. Zwei von ihnen seien von der Feuerwehr aus dem ersten Stock des Hauses gerettet worden. Wie schwer die Menschen verletzt sind, konnte der Sprecher nicht sagen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Brandstiftung schließt die Polizei nicht aus.

Gesperrt war unter anderem ein Teil der größten Einkaufsstraße Friedrichstraße. Passanten mussten über Nebenstraßen ausweichen. Zahlreiche Schaulustige warteten an den Absperrbändern. (dpa/mp)