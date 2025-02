Feuer in Geflüchtetenunterkunft – Sicherheitsmitarbeiter verletzt

Am Sonntagabend brach in einer Geflüchtetenunterkunft in Flensburg plötzlich ein Feuer aus, während sich noch etliche Personen im Gebäude befanden. Ein Sicherheitsmitarbeiter, der versuchte, das Feuer zu löschen, kam ins Krankenhaus.

Um 21.45 Uhr wurde das Feuer in der Geflüchtetenunterkunft am Stadion bemerkt. Die Feuerwehr ging zunächst von einem Wohnungsbrand aus, tatsächlich brannten allerdings zwei leere Kinderwagen in einem Treppenhaus.

Flensburg: Brand in Geflüchtetenunterkunft am Stadion

Das Gebäude war zu Beginn des Ukraine-Krieges errichtet worden und bietet Platz für mehr als 200 Personen. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes konnte den Brand schon vor Eintreffen der Feuerwehr mit einem Feuerlöscher eindämmen und sorgte dafür, dass alle 80 Bewohner gewarnt wurden und die Unterkunft verließen.

Dabei wurde er allerdings verletzt und erlitt eine leichte Rauchvergiftung. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, bevor sich das Feuer weiter ausbreitete. Weitere Personen wurden zum Glück nicht verletzt.

Nach rund einer Stunde konnten die Bewohner in ihre Unterkunft zurückkehren. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf und sperrte den Bereich des Treppenhauses ab. Konkrete Hinweise auf Brandstiftung gibt es bislang nicht. (aba)