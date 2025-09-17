Feuer in Einkaufspassage im Norden – Evakuierung

In Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) hat die Feuerwehr einen Brand in einer Einkaufspassage in Hafennähe gelöscht. Das Feuer brach in einem Technikraum des Gebäudes aus. Verletzt wurde niemand, die Höhe des Schadens ist noch unklar. In der Passage befinden sich mehrere Geschäfte.

Nach Angaben des SHZ fiel gegen 11.30 Uhr in einem Biomarkt in der Passage der Strom aus. Der Marktleiter überprüfte die Sicherungen – diese funktionierten einwandfrei. Gemeinsam mit einer weiteren Person begab er sich in den Sicherungsraum der gesamten Passage. Beim Betreten schlug ihnen jedoch schwarzer Rauch entgegen. Sie alarmierten die Feuerwehr und evakuierten die Passage.

Unter Atemschutz betraten die Einsatzkräfte die stark qualmende Passage am Hafen. Gegen 12 Uhr meldete die Warn-App „Nina“, dass Anwohner im Hafengebiet und der Innenstadt Fenster und Türen geschlossen halten sollten. (dpa/mp)