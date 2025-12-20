Feuer im Norden: Frau (92) stirbt bei Wohnungsbrand

Eine Seniorin ist nach einem Feuer in Lübeck-Travemünde gestorben. Die 92 Jahre alte Frau wurde nach dem Brand mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht – wenige Stunden später verstarb sie.

Rauch und Brandgeruch im Treppenhaus – dann ein lauter Knall. Gegen 8 Uhr alarmierte eine 86-jährige Bewohnerin aus dem darunterliegenden Stockwerk die Feuerwehr. Sie selbst blieb unverletzt.

Lübeck: Frau stirbt bei Wohnungsbrand

Die Berufsfeuerwehr Lübeck sowie mehrere Freiwillige Feuerwehren rückten mit rund 50 Einsatzkräften an. Sie fanden die Seniorin leblos mit schwersten Brandverletzungen in ihrer Wohnung. Sie konnte den Angaben zufolge zunächst reanimiert werden, starb aber später im Krankenhaus.

Die genaue Brandursache steht noch nicht fest. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand das Feuer vermutlich in der Küche während der Essenszubereitung. (dpa/mp)