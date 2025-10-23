Feuer im Norden: Erst brennt die Garage – dann steht der ganze Dachstuhl in Flammen

Feuer in Kaltenkirchen: Gegen 4 Uhr wurden Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Brand im Brookweg gerufen. Eine Garage war in Flammen aufgegangen – dann griff das Feuer schnell auf den Dachstuhl eines angrenzenden Hauses über.

Am frühen Donnerstagmorgen ist in Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) ein Feuer ausgebrochen, das sich schnell ausbreitete: Anwohner im Brookweg bemerkten Flammen an einer Garage und alarmierten die Feuerwehr. Noch während die Einsatzkräfte unterwegs waren, meldeten Zeugen, dass die Flammen auch auf den Dachstuhl eines angrenzenden Wohnhauses übergreifen – und möglicherweise noch eine Person im Gebäude sei.

Feuer in Kaltenkirchen: Haus vorerst unbewohnbar

Als die Einsatzkräfte vor Ort ankamen, brannten die Garage und ein geparkter Wagen bereits lichterloh. Das Feuer hatte sich außerdem auf den Dachstuhl einer Doppelhaushälfte ausgebreitet. Die Einsatzkräfte konnten allerdings noch verhindern, dass die Flammen auch auf die zweite Haushälfte übergreifen.

Insgesamt wurden acht Anwohner vom Rettungsdienst untersucht, keiner von ihnen musste ins Krankenhaus, so die Feuerwehr.

Das könnte Sie auch interessieren: Fast jeder 2. türmt: Senat verschärft Regeln im Abschiebezentrum – „wie ein Knast“

Gegen 6 Uhr gelang es den 60 Einsatzkräften, den Brand vollständig zu löschen. Der betroffene Teil des Hauses ist durch den beschädigten Dachstuhl laut Feuerwehr vorerst unbewohnbar. (zc)