Dichter Rauch quillt aus Imbiss-Küche: Feuer frisst sich bis ins Dach

Feuerwehreinsatz am Montagmittag in Geesthacht. In einem Schnellimbiss war ein Feuer ausgebrochen.



Gegen 12 Uhr wurde ein Brand im Restaurant „Sushi Wok“ in der Berliner Straße gemeldet. Als die Feuerwehr eintraf, war der Laden bereits geräumt, dichter schwarzer Rauch drang aus dem Gebäude.

Der Brand hatte sich von der Küche in die Abluftanlage sowie bis zur Fassade und zum Dach ausgebreitet. Teile der Dach- und Wandverkleidung mussten geöffnet werden, um versteckte Glutnester zu löschen.

Das könnte Sie auch interessieren: Auf der Autobahn: Beifahrerin stürzt vom Motorrad – schwere Verletzungen

Eine Person wurde vom Rettungsdienst versorgt, ein Feuerwehrmann erlitt Kreislaufprobleme. Die Polizei sperrte die Straße während des Einsatzes. (rei)