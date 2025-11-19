Feuer bei Hamburg: Bungalow in Flammen

Feuer in Ammersbek (Kreis Stormarn): In der Nacht zu Mittwoch brannte ein Einfamilienhaus. Alle sechs Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen.

Einer der Bewohner bemerkte das Feuer in dem Bungalow und rief gegen 23.55 Uhr die Feuerwehr. Noch bevor die Rettungskräfte am Einsatzort eintrafen, hatten alle sechs Bewohner ihr Zuhause bereits unbeschadet verlassen, so die Polizei.

Die Einsatzkräfte löschten das Feuer. Wie hoch der Schaden ist, ist laut Polizei noch unklar. Dasselbe gilt für die Brandursache. (mp)