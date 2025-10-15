Feuer auf Lotsenboot: Dunkle Rauchwolke und Großalarm im Norden

Großalarm auf einer Werft im Hafen von Wewelsfleth (Kreis Steinburg): Am Mittwochnachmittag brach auf einem Lotsenboot ein Feuer aus, das eine dunkle Rauchwolke über den Ort ziehen ließ.

Laut Feuerwehr wurden die Einsatzkräfte gegen 13.40 Uhr zur Werft gerufen. Bereits auf der Anfahrt war die schwarze Rauchwolke sichtbar, woraufhin sofort weitere Kräfte nachalarmiert wurden.

Schiffsbrand – stundenlanger Löscheinsatz

Im Bugbereich des großen Lotsenbootes brach aus bislang ungeklärter Ursache ein Brand aus, Flammen schlugen empor. Rund 60 Einsatzkräfte umliegender Wehren kämpften gegen das Feuer. Auch gegen 15.30 Uhr dauerten die Löscharbeiten noch an.

Am Schiff entstand erheblicher Schaden, der derzeit auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt wird. Verletzte gab es glücklicherweise nicht. Die Polizei ermittelt die Ursache des Brandes.