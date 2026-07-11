Ein Mähdrescher fängt Feuer, Ernte verbrennt, Diesel sickert in den Boden: Wie konnte es dazu kommen?

Ein Mähdrescher zerstört, ein Teil der Ernte verbrannt – und nun Gefahr fürs Grundwasser: Feuer auf Fehmarn könnte schlimme Folgen für die Umwelt haben.

Auf Fehmarn haben ein Mähdrescher und Teile eines Feldes gebrannt. Am Freitagnachmittag wurden Rettungskräfte zu dem brennenden Fahrzeug auf einem Feld bei Burg auf Fehmarn gerufen, so ein Sprecher der Polizei. Das Feuer sei aus bisher ungeklärter Ursache in dem Fahrzeug ausgebrochen und habe dann auf das umliegende Feld übergegriffen.

Entstandener Schaden ist enorm

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Durch den Brand sei das Fahrzeug komplett zerstört worden sowie ungefähr fünf Hektar an Winterbraugerste. Der Schaden an dem Fahrzeug werde auf rund 750.000 Euro geschätzt, wobei noch unklar sei, welcher Schaden durch die Zerstörung der fünf Hektar Ernte entstanden ist.

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Zusätzliche Kosten können laut dem Sprecher auch noch dadurch entstehen, dass bei dem Brand rund 750 Liter Diesel in die Erde gesickert sind. Dadurch sei außerdem das Grundwasser in Gefahr. Die Naturschutzbehörde habe an der Unfallstelle übernommen. Bei dem Brand sei niemand verletzt worden. (dpa)