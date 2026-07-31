Mitten in der Urlaubssaison zerstören Flammen ein Restaurant in Sankt Peter-Ording an der Nordsee. In der Küche soll das Fett in einer Fritteuse zu heiß geworden sein.

Ein Restaurant in Sankt Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) ist durch einen Brand beschädigt worden. Das Feuer sei in der Küche ausgebrochen – in einer Fritteuse sei Fett in Brand geraten, hieß es von der Leitstelle der Polizei. Der Sachschaden sei nicht unerheblich.

Die Flammen beschädigten das Dach des Gebäudes sowie das Obergeschoss und das Dach eines Anbaus. Der Einsatz habe gut drei Stunden bis zum späten Nachmittag gedauert. Die Kriminalpolizei beschlagnahmte den Brandort. (dpa)