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Glinde Topf Qualm Feuerwehr

Die Feuerwehr musste in Glinde zehn Menschen behandeln. Foto: Christoph Leimig

  • Glinde

Fettbrand: Rauch zieht durchs Treppenhaus – zehn Menschen betroffen

Am späten Donnerstagabend ist es im Kreis Stormarn zu einem Feuerwehreinsatz in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Die Ursache war schnell gefunden.

Nach ersten Erkenntnissen stellte ein Bewohner im Sandweg in Glinde einen qualmenden Topf mit brennendem Fett in den Flur. Dadurch breitete sich Rauch im Treppenhaus aus. Weitere Wohnungen wurden in Mitleidenschaft gezogen, nachdem Bewohner ihre Türen öffneten, um nach der Ursache zu sehen.

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Insgesamt wurden zehn Menschen – darunter mehrere Kinder – wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftungen untersucht. Ein Mann musste schließlich zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden, so ein Feuerwehrsprecher. (rei)

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