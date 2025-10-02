Kostenexplosion am Fehmarnsund: Der geplante deutsche Ostseetunnel wird mehr als dreimal so teuer wie bisher geplant. Das gefährdet in Schleswig-Holstein andere Großprojekte. Die Deutsche Bahn hat die Kosten des geplanten Fehmarnsund-Tunnels zwischen der Insel und dem ostholsteinischen Festland öffentlich bisher stets auf 714 Millionen Euro beziffert – doch nun stellt sich heraus: Das kombinierte Straßen- und Schienenbauwerk verteuert sich drastisch.





