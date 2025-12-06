Fataler Fehler auf Autobahn führt zu schwerem Unfall im Norden

Auf der A210 bei Rendsburg hatte sich in der Nacht zu Samstag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Angehörige wollten einen Wagen von der Autobahn per Abschleppseil ziehen, als ein weiteres Auto ungebremst in die Kolonne hineinfuhr.

Nach Polizeiangaben hatte eine 72-Jährige mit ihrem Nissan auf der A210 aus Richtung Rendsburg eine Panne und stellte ihren Wagen in einer Nothaltebucht auf der Autobahn ab. Statt eines Abschleppdienstes oder die Polizei zu informieren, rief die Frau allerdings ihre Tochter und deren Freund an, die mit einem weiteren Fahrzeug dazu kamen.

Abschleppseil gerissen – Pkw bleibt auf Autobahn stehen

Die drei Personen entschieden sich dann, den Nissan per Abschleppseil zu ziehen, was jedoch nach einigen Metern fehlschlug. Das Seil riss und beide Autos standen nun auf der rechten Fahrspur. Anschließend seien die Tochter und der Freund in das Pannenfahrzeug gestiegen. Ein 29-Jähriger krachte dann mit seinem VW Golf gegen 22.40 Uhr mit hoher Geschwindigkeit in den Nissan.

Das Pannenfahrzeug schleuderte daraufhin in den Straßengraben, die 43-jährige Tochter und ihr Freund wurden lebensgefährlich verletzt und mussten von der Feuerwehr Rendsburg aus dem völlig zerstörten Unfallwagen befreit werden. Die Mutter und der Unfallverursacher erlitten einen Schock und kamen ebenfalls ins Krankenhaus.

Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen, die Autobahn blieb bis nach 4 Uhr in Fahrtrichtung Kiel gesperrt. Dominik Welz von der Feuerwehr Rendsburg richtet einen eindringlichen Appell an Autofahrer: „Bei Pannen immer einen Abschleppdienst oder die Polizei informieren und das Auto absichern und hinter die Leitplanke gehen. Niemals das Fahrzeug selbst von der Autobahn schleppen!“