Fast 100 km/h zu schnell: Dreister Tunnelraser trickst Blitzer aus

Völlig rücksichtslos brettert ein Familienvan mitten in der Nacht durch den Kanaltunnel – mit Tempo 153 statt erlaubter 60 km/h.

Dieser Tempo-Exzess hätte böse enden können: Am späten Freitag, dem 12. Juni, fiel einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Rendsburg ein VW Touran auf, der bereits im Stadtgebiet deutlich zu schnell unterwegs war.

Die Beamten nahmen die Verfolgung von der Fockbeker Chaussee aus auf und folgten dem Wagen auf die B 77 in Richtung Süden. Dort zeigte der Fahrer ein besonders dreistes Verhalten: Erst beschleunigte er stark, bremste dann vor einer stationären Blitzanlage abrupt ab – nur um danach sofort wieder aufs Gas zu treten.

153 anstatt 60 km/h: 40-Jähriger drückt mächtig aufs Gaspedal

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Der Höhepunkt der gefährlichen Fahrt: Im Rendsburger Kanaltunnel raste der Wagen kurz vor Mitternacht mit einer Spitzengeschwindigkeit von 153 km/h durch die Röhre. Erlaubt sind dort lediglich 60 km/h.

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Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizisten fest: Der VW war mit insgesamt fünf Personen besetzt. Der 40-jährige Fahrer muss nun mit einem Bußgeld von 600 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem zweimonatigen Fahrverbot rechnen. Auch die Führerscheinstelle wurde über den Vorfall informiert.