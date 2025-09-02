Farb-Attacken auf Sylt: 367.000 Euro Schaden – Klima-Aktivisten müssen vor Gericht

Im Sommer 2023 attackierten Mitglieder der Letzten Generation auf Sylt ein Hotel und zwei Geschäfte mit Farbe. In Neustadt besprühten sie eine Jacht mit Lack und Pulver. Bald beginnt der Prozess.

Gut zwei Jahre nach den Farbattacken auf eine Jacht in Neustadt und eine Hotelbar sowie Geschäfte auf Sylt beginnt am 11. September der Prozess gegen fünf Mitglieder der Klimaschutzgruppe Letzten Generation. Den drei Männern (heute 24, 24 und 66 Jahre) und zwei Frauen (heute 23 und 45 Jahre) werden Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung vorgeworfen, wie ein Gerichtssprecher mitteilte. Die durch die vorgeworfenen Taten eingetretenen Schäden beziffert die Staatsanwaltschaft demnach auf insgesamt rund 367.000 Euro.

Juweliergeschäft mit oranger Farbe besprüht

Die Staatsanwaltschaft wirft der heute 45 Jahre alten Frau, dem 66-Jährigen und einem der jüngeren Männer vor, am 8. Juni 2023 in einer Westerländer Hotelbar orangefarbene Flüssigkeit und Pulver verteilt und anschließend Transparente präsentiert zu haben.

Das könnte Sie auch interessieren: Immer wieder Unfälle: So sollen Fußgänger und Radfahrer hier besser geschützt werden

Am 16. Juni sollen sie die Fassade einer Boutique in Kampen mit orangener Farbe besprüht und sich dort auf dem Gehweg festgeklebt haben. Zeitgleich sollen die anderen beiden Angeklagten die Außenwand eines Kampener Juweliergeschäfts ebenfalls mit orangefarbener Flüssigkeit besprüht und anschließend Banner gezeigt haben.

Einige Tage später soll das Quintett in Neustadt in Holstein eine Motorjacht mit Lack und Pulver besprüht, Plakate ausgebreitet und sich an der Reling der Jacht festgeklebt haben. (dpa/mp)