DSDS-Gewinner Mark Medlock feiert sein Comeback. Dafür gibt er in seiner Wahlheimat Sylt ein Konzert. picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt

Es ist eine Nachricht, auf die viele Fans lange gewartet haben: Mark Medlock, DSDS-Gewinner von 2007, kehrt auch auf Sylt auf die Bühne zurück. Am Samstag, 24. Oktober, wird er im Alten Kursaal in Westerland ein Konzert geben. Für den Musiker ist es eine Rückkehr an einen vertrauten Ort, denn bereits im Jahr 2012 durfte er dort auftreten.

„Wie ihr wisst, ist Sylt seit vielen Jahren mein Zuhause geworden. Hier habe ich Ruhe gefunden, neue Kraft geschöpft und viele wunderbare Menschen kennengelernt“, lässt der Sänger in einer persönlichen Nachricht an seine Fans verlauten. Das kommende Konzert bezeichnet er daher liebevoll als „Heimspiel“.

Der emotionale Höhepunkt des Medlock-Neustarts

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Das Konzert im Oktober wird der emotionale Höhepunkt dieses Neustarts. Medlock verspricht einen unvergesslichen Abend voller Emotionen und Freude, an dem er nicht nur seine größten Hits, sondern insbesondere die Songs seines neuen Albums „Back Into The Sun“ live präsentieren wird. Der Longplayer soll am 14. August auf den Markt kommen. Für die Winterzeit ist zudem schon ein eigenes Weihnachtsalbum in Vorbereitung.

„In jedem einzelnen Lied steckt ein Stück meines Weges und meines Herzens“, so Medlock über seine neuen Songs.

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Für die treuen Anhänger, die ihn auf seinem Weg begleitet haben, gibt es nach dem Konzert noch ein besonderes Highlight: Der Sänger hat bereits angekündigt, sich im Anschluss an die Show Zeit für eine Autogrammstunde zu nehmen.

Wie seine Vertraute und Managerin Conny Reckert berichtet, wird Einlass zum Konzert um 19.30 Uhr, Beginn um 20 Uhr sein. Es wird freie Platzwahl im Alten Kursaal geben. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Noch können keine Tickets gebucht werden. Sobald das der Fall ist, erfahrt ihr es hier. (Dieser Artikel erschien zuerst auf SHZ.de.)